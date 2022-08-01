Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik

Kosova'da sınır giriş-çıkışlarında ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu yönündeki hükümet kararının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde dün akşam silahlı kişilerin de hazırda bulunduğu 9 barikat konulduğunu belirtti. Bunun üzerine yaşanan gerilim ile birlikte Kosova’daki Sırplar da dün akşam saatlerinde Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.









Sırbistan'ın yasa dışı yapılarının, daha önce hiç olmadığı kadar saldırgan suç çeteleri haline geldiğine dikkat çeken Kurti, "Bu ülkemiz için kolay değil çünkü kuzey komşumuzun tüm devlet yapıları tarafından destekleniyorlar. Emniyet ve savcılığın üstünde çalıştığı dün işlenen onlarca ciddi ve açık yasa ihlali var. Kosova Hükümeti, kuzeydeki barikatlar kaldırılıp oradaki yollarda tam hareket özgürlüğü sağlandığı anda hükümetin iki kararının uygulanmasının 1 Eylül'e erteleneceği yönündeki taahhüdünü yinelemektedir." dedi.





Kurti, "Uluslararası faktörleri, AB ve NATO'yu, Belgrad tarafından açıkça kışkırtılan, hazırlanan ve finanse edilen Kosova'nın kuzeyindeki suç çetelerinin şiddet ve saldırganlığını kınamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.







Sınır giriş-çıkışlarında, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu yönündeki hükümet kararının, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarının dışında tüm sınır kapılarında uygulanmasına devam edildiğini dile getiren Kurti, açılan ateş sonucunda yaralanan olmadığını belirterek, vatandaşlara, resmi makamların verdiği bilgileri dikkatlice takip etmeleri ve yalan haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.





Kurumların uyguladığı tedbirlerin etnik kökene dayalı olmadığına işaret eden Kurti, şiddete müsamaha gösterilmeyeceğinin, faillerin ise hukuka göre cezalandırılacağının altını çizdi.





İçişleri Bakanı Sveçla ise son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti. Sveçla, ayrıca, 11 vatandaşın maruz kaldıkları fiziksel saldırının ardından tıbbi yardıma başvurduğunu, bazı vatandaşların araçları ile polis araçlarının da hasara uğradığını vurguladı.





Sırbistan-Kosova gerginliğinin nedeni?







Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Kosova hükümeti, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almış, ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu. Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı. Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.