Kosova ile Sırbistan arasında gerilim neden artıyor?

Son gerilim ne üzerine alevlendi?

Olaylar Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey kesimde yaşanıyor. Kasım 2022'de idari personel, hakimler ve polis memurları da dahil olmak üzere bölgedeki Sırp yetkililerin toplu istifasının ardından, Sırplar, bölgede geçen ay yapılan yerel seçimleri boykot etti.

Kosovalılar ve Sırplar arasındaki anlaşmazlık nereden kaynaklanıyor?

Nüfusun çoğunluğunu etnik Arnavutların oluşturduğu Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti.

Kosova'daki etnik çatışma ne kadar derin?





Sırbistan'ın müttefikleri nasıl tepki verdi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Kosova'daki durumun alarm verici olduğunu ve Orta Avrupa'da yeni bir çatışmayı kışkırtabileceğini söyledi.

Anlaşmazlığı çözmek için hangi adımlar atıldı?





Kosova ve Sırp tarafındaki liderler kimler?

Hem Kosova hem de Sırbistan milliyetçi liderlerin yönetiminde ve taraflar henüz taviz vermeye yanaşmadı.

Bundan sonra ne olabilir?



