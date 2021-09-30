Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yugoslavya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 20 yıldan fazla süre geçmesine rağmen krizlerin sona ermediği Balkan ülkelerinden Kosova ve Sırbistan'ı ziyaret ediyor. 6 Ekim'de de AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bir Balkan Zirvesi gerçekleştirilecek.





Kosova ile Sırbistan arasında son günlerde tırmanan ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren gerilim, Brüksel'i ve tüm bölgeyi endişelendiriyor.





Kosova ile Sırbistan arasında silahlı bir çatışma olasılığı var mı?

Böyle bir çatışma olasılığına yönelik endişe, iki ülke arasındaki gerilimin hızla artması nedeniyle giderek artan oranda hissediliyor. Salı günü konuya dair açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "derin bir endişe" duyduğunu ifade ederek, iki tarafı da müzakere masasına dönmeye davet etti. Von der Leyen, Çarşamba günü önce Kosova'nın başkenti Priştina'da, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile, daha sonra da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek.



