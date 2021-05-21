Samanyolu Haber /Gündem / Kosova İstihbarat Başkanı dahil üç kişi 'adam kaçırmaktan' yargılanacak /21 Mayıs 2021 23:09

Kosova İstihbarat Başkanı dahil üç kişi 'adam kaçırmaktan' yargılanacak

Priştine Yerel Mahkemesi, Kosova İstihbarat Örgütü'nün eski başkanının da aralarında bulunduğu üç kişi hakkında, ülkedeki 6 Hizmet gönüllüsünün kaçırılmasıyla ilgili davada hazırlanan iddianameyi kabul etti.

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Kosova İstihbarat Teşkilatı (KIA) eski başkanı Driton Gashi, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık, İltica ve Göç Dairesi müdürü Valon Krasniqi ve Rrahman Sylejmani isimli resmi görevliler hakkında açılan soruşturma iddianameye dönüştü. 

2018 yılında aralarında tıp doktoru profesör, esnaf ve öğretmenlerin bulunduğu 6 Hizmet gönüllüsü yasal olarak bulundukları Kosova'da, ülkedeki adli birimlerin onayı ve bilgisi dışında AKP hükümetine çalışan istihbaratçılara teslim edilmiş ve kaçırılan bu kişiler Türkiye'de cezaevine gönderilmişti. Ülkeyi sarsan ve hükümette bazı görevden almalara yol açan kaçırma olayının ardından ihmali ya da dahli bulunduğu belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmada Kosova'da yerel mahkeme ilk iddianameyi kabul etti. Buna göre sanıklar görevi kötüye kullanma ve 6 kişiyi özgürlüğünden mahrum etme suçlamalarıyla yargı önüne çıkacak.
Kosova'lı öğrenciler, öğretmenlerinin Türkiye'ye götürülmesini engellemeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardı

Diğer yandan sanıkların iddianamenin reddine ilişkin talepleri ise reddedildi. Red gerekçesinde "sanıkların ilgili suçları işlediklerine dair şüpheyi destekleyen yeterli delil var" ifadesi yer aldı.

Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. 

OLAYIN GELİŞİMİ VE SONRASINDAKİ BM KARARI

Kosova'da 29 Mart 2018'de gerçekleşen olay büyük infial oluşturmuş, Avrupa Birliği üyelik süreci yürüten Kosova Cumhuriyeti, konuyla ilgili savunma hazırlamak ve soruşturma yürütmekle zorunda kılınmıştı.  Diğer yandan Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu (WGAD), Kosova’dan kaçırılan 6 Türk vatandaşı için haksız gözaltı, özgürlükten mahrum bırakılma ve keyfi tutuklama kararı vermiş, kararda Türkiye ve Kosova suçlu bulunmuştu. 

BM Çalışma Grubu, A/HRC/WGAD/2020/47 belgesinde yer alan kararında, "Kahraman Demirez, Mustafa Erdem, Hasan Hüseyin Günakan, Yusuf Karabina, Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın 29 Mart 2018 tarihinde Kosova’da tutuklanması, gözaltına alınması ve zorla nakledilmesinin keyfi ve uluslararası insan hakları norm ve standartlarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştır." denilmişti
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