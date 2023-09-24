Samanyolu Haber /Dünya / Kosova'da gerginlik tırmanıyor: Sırpların saldırısında 1 polis öldü /24 Eylül 2023 12:46

Kosova'da gerginlik tırmanıyor: Sırpların saldırısında 1 polis öldü

Kosova’nın Leposaviç sınır bölgesinde bir grup Sırp’ın polis noktasına düzenlediği silahlı saldırı sonucu, 1 Kosova polisi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kosova’nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp tarafından Kosova polisine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti.

Kurti, “Şu anda polisimize farklı kalibreli silahlarla ateş açılmaya devam ediyor. Saldırganlar maskeli ve ağır silahlarla donatılmış profesyonellerden oluşuyor. Bu canice terör saldırısını kınıyoruz” dedi.

Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize olarak Kosova’ya saldırıldığını vurgulayan Kurti, “Bu savaşta kanunları koruyor ve uyguluyoruz. Ayrım gözetmeksizin vatandaşları ve bağımsız Kosova'yı koruyor ve muhafaza ediyoruz. İnfazcı suçlular ve onlara emir verenler başarısız olacak, yakalanacak, yargılanacak ve cezalandırılacaktır” açıklamasını yaptı.

Kosova Cumhuriyeti’nin suç ve suçlulara, teröre ve teröristlere karşılık vermeye hazır ve koordineli olduğunu belirten Kurti açıklamasında ayrıca, “Kosova polisi, öldürülen polis memuru A.B.'nin ailesine haber verdi. Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor. Öldürülen polisimiz için ailesine ve herkese başsağlığı dileriz. Yaralı polisimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ise yaşanan saldırının ardından Amerika ziyaretini yarıda keserek, Kosova’ya döneceğini açıkladı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kosova'da gerginlik tırmanıyor: Sırpların saldırısında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:12