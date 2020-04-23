Kosova'da yeni hükümet için kritik karar

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Demokratik Birliği'ne (LDK) yeni hükümeti kurma yetkisi verdi. Thaçi bugün LDK lideri Isa Mustafa'dan yeni hükümetin kurulması için adım atmasını istedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Çarşamba günü, Thaçi Meclis'teki tüm partilerle görüştükten sonra Mart ayı sonunda LDK tarafından başlatılan güvensizlik oylamasıyla devrilen Albin Kurti yönetiminin yerine yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı kabul edeceklerini söyledi. Thaçi daha sonra, “parlamentoda çoğunluğu olduğunu kanıtlayan herhangi bir parti ya da koalisyona" yetki vereceğini açıkladı.





LDK Başbakanlık için belirledikleri ismin eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Avdullah Hoti olacağını açıkladı.





Thaçi, parlamentodaki en büyük parti olan sosyal demokrat Vetëvendosje'nin başbakanlık için herhangi bir isim verememesi sonrasında hükümet kurma yetkisini LDK'ya verdi. Ancak Vetëvendosje hükümet kurmayı reddetmediği savundu.





Yasa, mecliste en fazla sandalyeye sahip partiye, bu durumda Vetëvendosje'ye yetki verilmesini gerektiriyor. Eğer ilk taraf bu yetkiyi reddederse, Cumhurbaşkanı bunu parlamentodaki en büyük ikinci partiye, bu durumda LDK'ya verebilir.





15 Nisan'da LDK Yönlendirme Komitesi, eski başbakan Ramush Haradinaj'ın yönettiği Kosova'nın Geleceği İttifakı (AAK), eski dışişleri bakanı Behgjet Isa Pacolli liderliğindeki AKR, sosyal demokrat NISMA ve diğer ufak partilerle koalisyon kurma kararı almıştı.





LDK, AAK, AKR ve NISMA, 120 sandalyeli mecliste çoğunluk için ihtiyaç duydukları 61 sandalyenin 47'sine sahipler. Belgrad destekli etnik Sırp partisi Lista Srpska'nın 10 oyuna ve diğer azınlık temsilcilerinin 10 oyuna ya da Kadri Veseli'nin liderliğindeki Kosova Demokrat Partisi PDK'nin desteğine ihtiyaçları var.





Ancak Çarşamba günü, PDK sözcüsü Avni Bytyçi, Telegrafi adlı kanala verdiği demeçte PDK'nin LDK'yi veya yeni bir hükümetteki herhangi bir partiyi desteklemeyeceğini söyledi.





Önceki Başbakan Albin Kurti mevcut durumda partisi Vetëvendosje'ye haksızlık yapıldığını ve Covid-19 pandemisi bittikten sonra, mevcut parlamentodan yeni bir hükümet kurmak yerine yeni seçimlerin yapılmasını talep etti.





Kurti, yeni görevle ilgili resmi belgeler eline geçtiğinde Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacağını belirtti.