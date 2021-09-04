Koşulsuz Adalet Hareketi’nden ’Umut İçin Pedal Çevir’

Koşulsuz Adalet Hareketi’nin adalet nöbeti, birçok farklı meslek grubunda ve ülkede karşılık buldu. Bu bağlamda Koşulsuz Adalet Hareketi’nin, Türkiye’de artarak devam eden siyasi baskıların ve insan hakları ihlallerinin uluslararası kamuoyuna duyurulması ve bu ihlallere engel olunması için verdiği mücadele geniş kitlelere ulaştı.







Koşulsuz Adalet Hareketi, bu kez de ‘’Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla yola çıkıyor. Konuyla ilgili, ’’Umut İçin Pedal Çevir solganıyla yola çıkacağımız ’Koşulsuz Adalet Maratonu’ kapsamında Türkiye’deki insan hakları ihlallerine barışçıl bir protesto ile dikkat çekmek için bisikletlerimizi alıp 23 Eylül 2021’de Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey) önünden başlayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne (Strazburg) kadar yaklaşık 850 km pedal çevireceğiz.’’ açıklaması yapıldı.





15 farklı şehirden geçecek ‘’Koşulsuz Adalet Maratonu’’ ile 10 farklı şehirde Türkiye’de insan hakkı ihlaline maruz kalmış ve simgeleşmiş isimler anısına bir tohum dikerek onların yeşermesi ve tüm dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulması için barış ve adalet dilekleri ile umut olmaya çalışacak. Maraton güzergahımızda bulunan gönüllülerine seslenen Koşulsuz Adalet Hareketi, ’Şehirlerinden geçtiğimiz günlerde bisikletlerini alıp ‘’Umut İçin Pedal Çevir!’’ diyerek bize katılmanızı çağrısında bulunuyoruz. Farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek olan bu barışçıl eylemde sizlerin de desteğini çok önemsiyor ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.’ Ifadelerine yer verdi.











