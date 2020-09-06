Kötü gidişatı yandaşlar bile gördü

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur- Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) hazırladığı “Covid-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanları Araştırması"nda dikkat çeken tespitlere yer verildi.





Yandaş sendikanın yaptığı araştırmada, sağlık çalışanlarının pandemi öncesinde haftalık 40 saat ve üzeri çalışma oranının yüzde 22 olduğu ama pandemiyle birlikte bu rakamın yüzde 75,8’e yükseldiği bulgusuna yer verildi. Sağlık çalışanlarının nöbet tutma oranlarının ise yüzde 43,2’den yüzde 64,3’e yükseldiği belirtildi.









OLUMLU BULANLARIN ORANI YÜZDE 6





İktidarın salgın süresince sağlık çalışanlarına yönelik ek ödemelerle ilgili aldığı kararı olumlu ve yeterli bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 6,6 da kaldı.





YÜZDE 93 YORGUN





Araştırmada, 18 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarından çocuklarının bakımıyla ilgili kısmen ya da tamamen sorun yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 67,1 olurken sağlık çalışanlarının yüzde 63'ü 6 saat veya daha az uyuduğunu ve yüzde 93,8’i ise yorgun veya çok yorgun olduğunu söyledi.





YÜZDE 55’İNİN ARKADAŞI HASTA





Sendikanın araştırmasında, pandemi hastanesinde çalışanların yüzde 55,7’sinin çalışma arkadaşlarına Covid-19 teşhisi konduğu ve bu bulgunun pandemi hastanelerinde artan yüksek bulaş riskini gözler önüne serdiği de belirtildi. Çalışma arkadaşlarında Covid-19 görülme oranının en yüksek yüksek olduğu birimler ise yüzde 65,7 ile hastane acil servis, yüzde 64,8 ile yoğun bakım ve yüzde 62,2 ile ameliyathaneler olarak açıklandı.