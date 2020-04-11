Kötü haber: G.Kore'de iyileşen 91 kişi yeniden hastalandı

Renhap haber ajansının yerel koronavirüs kontrol ve önlenme merkezine dayandırarak verdiği habere göre, söz konusu kişilerin tekrar enfekte olup olmadıkları ya da eski enfeksiyonun yeniden aktif hale gelip gelmediği henüz belirlenemedi.







Uzmanlar, karantinadan çıktıktan kısa bir süre sonra hastalarda Kovid-19'un yeniden ortaya çıkmasını ikinci seçeneğe, yani eski enfeksiyonun yeniden aktif hale gelmesine bağlıyor.





Antikorlu vakaların hastalığı başkalarına bulaştırmadığını düşünen uzmanlar, bu hastalarda antikor olup olmadığını tespit etmeye çalışacak.





Tayland merkezi Tay Rat gazetesi ise, Chayyaphum Eyaleti Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, bir kadının iyileştikten bir hafta sonra tekrar koronavirüse yakalandığını yazdı.





Mart ortasında Kovid-19’dan hastaneye yatırılan kadın, iki hafta sonra yapılan üç testin negatif çıkması üzerine taburcu edilmişti.





Virolog Nikolay Kontarov, yeniden enfekte olma durumunun arkasında doktor hatalarının olabileceğini öne sürerek, herhangi bir hastalığın teşhisinde yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların çıkabildiğini belirtti.





Rusya Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi ‘Vektör’ Direktörü Rinat Maksutov ise, Rus bilim insanlarının elinde, iyileşen vakaların koronavirüsten yeniden enfekte olabileceğine dair veri bulunmadığını kaydetti.