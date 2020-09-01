Samanyolu Haber /Sağlık / Kötü haber: Korona'ya 2. kez yakalandı, bu seferki daha ağır geçti /01 Eylül 2020 09:38

Kötü haber: Korona'ya 2. kez yakalandı, bu seferki daha ağır geçti

ABD'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ikinci kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.

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The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere iki kez yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.

Nisan ayında Covid-19 teşhisi konulan hastanın, mart sonunda yeni tip Koronavirüs ile bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Covid-19 testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

İKİNCİ DEFA COVID-19 

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, 2'nci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme ihtimalinin gözler önüne serdiği vurgulandı.

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Covid-19'a ikinci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.
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