Kötü senaryo gerçekleşti: Bitirdik diyenlerde vak'a patlaması

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü panik oluşturmaya devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapında 16.4 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 652 bini geçti. Bazı ülke ve bölgelerde normalleşme çabaları devam ederken korkutucu haber hiç beklenmeyen noktalardan geldi. Daha önce salgına sert müdahale eden ve normale dönmeye başlayan Çin, Avustralya ve İspanya gibi ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki artış uluslararası arenada paniğe yol açtı.







Uluslararası kamuoyu ve uzmanlar, “Küresel bir ikinci dalga mı geliyor” sorusunu tartışmaya başlarken birçok uzman ve bilim insanı sosyal mesafe kurallarına geri dönülmesi ve işletmelerin tekrar kapatılması gerektiğini duyurdu.





NİSAN’DAN BERİ İLK KEZ TIRMANDI





Corona virüsü salgınının çıktığı ülke olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Çin’de bugün 61 yeni corona virüsü vakası tespit edildi… Resmi verilere göre Nisan ayından beri en yüksek ikinci vaka sayısı olarak kayıtlara geçen bu verinin özellikle 3 farklı bölgedeki salgınlarla artış gösterdiği kaydedildi.





Vakaların 57’sinin ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde olduğunu açıklayan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 14 vakanın da ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Çinli yetkililer 2 vakanın ise Kuzey Kore sınırında yer alan Jilin bölgesinde tespit edildiğini ve bu bölgede en son benzer bir olayın Mayıs ayının sonunda yaşandığı belirtildi.





Çin’de 14 Nisan’dan beri en yüksek vaka sayısı açıklanırken, o tarihte çoğu ülke dışından gelen 89 vaka tespit edilmişti. Çin’de bugün vaka sayısının artış göstermesiyle birlikte yetkililer testlerin artırılacağını duyurdu.





ÜLKE TARİHİNİN REKORU KIRILDI





Corona virüsü salgınını yendikten sonra özellikle Victoria eyaletinde tekrar hastalıkla mücadele eden Avustralya’da en korkunç gün yaşandı… Avustralya’da son 24 saat içerisinde 532 yeni vaka tespit edilirken 6 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.





Salgının başladığı günden beri en yüksek vaka sayısını açıklayan Victoria eyaletinin valisi Daniel Andrews, “Semptom taşımasına rağmen işe gidip gelmeye devam eden çok sayıda insan görüyoruz. Bu durum bu şekilde devam edemez. Eğer böyle yapılırsa yasaklar daha uzun süre devam edecek ve bunu söylemekten rahatsızlık duyuyorum ama çok sayıda insan yaşamını yitirecek. Bir an önce test olun ve test sonuçları gelene kadar evinizde kalın” dedi.





Andrews son 24 saatte yaşamını yitiren 6 insanın 50-90 yaş aralığında olduğunu da vurguladı.





İSPANYA’DA YÜZDE 60 DAHA FAZLA





Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da flaş bir iddia ortaya atıldı… İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının resmi rakam olan 28.432’den yüzde 60 daha fazla olabileceğini öne sürdü.





El Pais’nin haberinde resmi olarak corona virüsü teşhisi konuşan insanların kayıtlara geçtiği belirtilirken hiç test olmayan ve şüphe uyandırmayan hastaların kayıtlara geçmediğini de yazdı. Özellikle salgının başladığı günlerde test konusunda büyük sıkıntı yaşayan İspanya’daki ölüm istatistiklerini inceleyen El Pais muhabirleri, ülke genelinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 44.868 olduğunu yazdı.





Eğer bu veriler doğrulanırsa, İspanya Birleşik Krallık’ın ardından Avrupa’da Covid-19’a bağlı en çok ölümün gerçekleştiği ülke haline gelir.





Öte yandan İspanya’da vaka sayısının artış göstermesini gerekçe gösteren İngiltere’nin corona virüsü sebebiyle ülke giren turistlere karantina uygulayacağını açıklaması Londra-Madrid hattında gerilime sebep oldu. İspanyol yetkililer corona virüsünün kontrol altına alındığını öne sürerken, İngiltere uygulamadan vazgeçilmeyeceğini duyurdu.