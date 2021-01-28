Kovid-19 aşı savaşları başladı!





Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı savaşları başlarken, bu durumun salgına karşı ortak mücadeleyi etkilemesinden korkuluyor.





Gelişmiş ülkelerin, üretilecek tüm aşıları şimdiden ayırıp az gelişmiş ülkeleri geri plana attığı bir ortamda, Avrupa'da "aşı gerginliği" yaşanıyor.





Sorun, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı.





100 milyon doz aşı almayı bekleyen Brüksel'e bunun ancak dörtte birine yakın bir miktarı teklif eden şirket, gerekçe olarak Belçika'daki üretim tesislerindeki sorunu gösterdi.





Ancak Avrupalı ??yetkililer, merkezi İngiltere'de bulunan AstraZeneca'nın, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etti.





AB ŞAŞKINLIĞA UĞRADI





Pfizer ve Moderna aşılarına kıyasla daha düşük fiyatı ve daha kolay depolama gereksinimleri dolayısıyla AstraZeneca aşısına büyük umut bağlayan AB, bu açıklama karşısında şaşkınlığa uğradı.



