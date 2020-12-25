Samanyolu Haber /Gündem / Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor? Temiz hava neden çok önemli! /25 Aralık 2020 15:24

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor? Temiz hava neden çok önemli!

Yeni Tip Koronavirüsün ev ve iş yerinde yayılımı nasıl gerçekleşiyor? Japon bilim adamları tarafından hazırlanan simülasyon Kovid-19'un kapalı alanda dağılımını ve temiz havanın önemini ortaya koydu.

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Japonya'da uzmanlar Yeni Tip Koronavirüs salgınında ev ve iş yeri gibi iç mekanlarda havalandırmanın önemine dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları Kovid-19 semptomu göstermeyen bir kişinin bulunduğu ortamda virüsün nasıl yayıldığını ortaya koyan bir simülasyon hazırladı. Simülasyon'da camların açık olduğu ve olmadığı durumlarda ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Japonya'daki Hexagon Manufacturing Intelligence'den uzmanlar Kovid-19'un kapalı ortamlarda yayılımını gösteren bir simülasyon hazırladı. Simülasyon'da yemek yenilen kalabalık bir ortamda temiz havanın koronavirüs parçacıklarını nasıl uzaklaştırdığı ortaya koyuluyor.


Cam ve kapıların kapalı olduğu durum.

Simülasyon çalışmasında 4.9 metre uzunluğunda, 3.7 metre genişliğindeki bir odada 6 kişi yemek yemek için toplandığı görülüyor. Odada bulunan kişilerden birisi semptom göstermeyen bir Kovid-19 taşıyıcısı olarak tasvir ediliyor. Simülasyonun bir bölümünde kapı ve camlar kapalı şekilde oturulurken, diğer bölümde ise iki cam ve kapı açık şekilde gösteriliyor. Her iki durumda da virüsün yayılma hareketi 10 dakikalık periyotta gözlemleniyor.


Cam ve kapıların açık olduğu durum arasındaki fark.

Simülasyonda, Kovid taşıyıcısı kişinin nefes alıp verirken ya da konuşurken partiküllerin nasıl ağzından çıkarak odaya dağıldığı gösteriliyor. Camların kapalı olduğu durumda havada asılı kalan ve oda içinde dolaşan partiküller, camlar ve kapı açıldığında ise oluşan hava akımıyla bir süre sonra odayı terk ediyor. Böylelikle virüs bulaşma ihtimali büyük oranda düşmüş oluyor.

Simülasyonu geliştiren ekipten uzman Keith Perrin, “Bu tarz bir araya gelmelerde, kişi sayısı ve sosyal mesafe önemli olduğu kadar, iyi bir havalandırma olması da anahtar faktör. Mümkün olduğu kadar çok pencere ve kapının açık olduğundan emin olun" diye konuştu.
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