Samanyolu Haber /Dünya / Kovid-19 testi Japonya'da otomatlardan satışı sunuldu /10 Mart 2021 17:44

Kovid-19 testi Japonya'da otomatlardan satışı sunuldu

Kovid-19 testleri Japonya'da sokaklara konulan otomatlardan satılmaya başlandı. Şimdilik Tokyo'da 7 noktaya konulan otomatlardan günlük 40 bin test satışı planlanıyor.

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Japonya’da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo’ya otomat makineleri kurdu. Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomat makinelerinin tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

PCR TESTİ 56 DOLAR

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomat makinelerin günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi. İçinde 60 testin bulunduğu otomat makinalarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 TL) satıldığı kaydedildi.

Diğer yandan Almanya'da ev tipi testler geçtiğimiz günlerde marketlerde satışa sunulmuş ve yoğun ilgi görmüştü. 
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