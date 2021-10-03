Samanyolu Haber /Dünya / Kovid-19’u dünyaya duyuran gazeteci 18 ay sonra ortaya çıktı: Bazı şeyleri anlatamıyorum /03 Ekim 2021 16:48

Kovid-19’u dünyaya duyuran gazeteci 18 ay sonra ortaya çıktı: Bazı şeyleri anlatamıyorum

Çin’in Wuhan şehrinde başlayan Covid salgınının dünyaya duyurulmasında yardımcı olan Çinli gazeteci Chen Qiushi, 18 ay sonra yeniden ortaya çıktı.

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30’lu yaşlarının ortasındaki eski insan hakları avukatı ve gazeteci Chen Qiushi, virüs dünyaya yayılırken geçen yıl Şubat ayının başında ansızın ortadan kayboldu. Geçen yıl Eylül ayına kadar Çin’in kuzeyindeki Qingdao’daki ailesinin yanına dönmesine izin verildiğine dair haberler çıkmasına rağmen, o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.
 
Wall Street Journal’a göre, 30 dakikalık video sırasında Qiushi şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl ve sekiz ay boyunca birçok şey yaşadım. Bir kısmı hakkında konuşabilirim anca bir kısmı hakkında konuşamam. Anladığınıza inanıyorum.”

Qiushi, dünyayı Wuhan’daki salgın hakkında uyarmaya çalıştıktan sonra pandeminin ilk günlerinde ortadan kaybolan üç muhbirden biri.

Diğer muhabirlerden biri olan 20’li yaşlarının ortasındaki Li Zehua, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüs salgınının kaynağı olduğunu iddia ettiği videolar yayınladıktan sonra kaçırıldı. Ancak eski Çinli TV sunucusu iki ay sonra yeniden ortaya çıktı.

Wuhan’da ikamet eden Fang Bin ise hastanelerdeki otobüslere ceset yığınları doldurulduğunu gösteren videoları yayınladıktan sonra 9 Şubat’ta kayboldu. O zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

ABD Kongre Üyesi Jim Banks, geçen yıl Mart ayında üç gazetecinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.
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