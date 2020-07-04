Kovid-19 vakalarının arttığı TBMM yüksek riskli bölge oldu

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı “Hayat Eve Sığar” programında il il, ilçe ilçe, sokak sokak vaka sayısı ve artış görülebiliyor. ‘Yoğunluk’ bölümüne tıklandığında bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak ‘az, ‘orta’ ve ‘yüksek’ riskli seçenekleri çıkıyor.





TBMM, YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE

TBMM yerleşkesinde iken yoğunluk ‘yüksek riskli bölge’ olarak dikkat çekiyor. Meclisteki vaka sayıları da artıyor. Önceki gün yapılan yaklaşık 600 testten bazıları pozitif çıktı. Meclis TV’de çalışan bir kameramanda koronavirüs tespit edildi. Sözcü’nün haberine göre, Meclis Başkanlığı, kameraman ile yakın temasta olan kişileri uyararak ‘test yaptırın’ uyarısında bulundu.





4 VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dönemde TBMM’de salgının artması dikkat çekiyor. Daha önce HDP’li 3 vekil ile AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun testi pozitif çıkmıştı. Salgın tedbirleri nedeniyle baro başkanlarının Ankara mitingine izin verilmezken Meclis Adalet Komisyonu’ndaki baro teklifiyle ilgili görüşmeler sabaha kadar sürmüştü.





TANAL’IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın görüşmeler sırasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söylemesi korona endişesi oluşturmuştu. Tanal CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili tarafından korona testi yapılması için Meclis revirine götürüldü. Revirde yapılan test negatif çıkarken, Tanal’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.