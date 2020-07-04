Samanyolu Haber /Gündem / Kovid-19 vakalarının arttığı TBMM yüksek riskli bölge oldu /04 Temmuz 2020 10:38

Kovid-19 vakalarının arttığı TBMM yüksek riskli bölge oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 milletvekilinden sonra bir kameramanda da koronavirüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan programda Meclis, yüksek riskli bölge olarak tanımlandı.

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 Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı “Hayat Eve Sığar” programında il il, ilçe ilçe, sokak sokak vaka sayısı ve artış görülebiliyor. ‘Yoğunluk’ bölümüne tıklandığında bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak ‘az, ‘orta’ ve ‘yüksek’ riskli seçenekleri çıkıyor.

TBMM, YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE
TBMM yerleşkesinde iken yoğunluk ‘yüksek riskli bölge’ olarak dikkat çekiyor. Meclisteki vaka sayıları da artıyor. Önceki gün yapılan yaklaşık 600 testten bazıları pozitif çıktı. Meclis TV’de çalışan bir kameramanda koronavirüs tespit edildi. Sözcü’nün haberine göre, Meclis Başkanlığı, kameraman ile yakın temasta olan kişileri uyararak ‘test yaptırın’ uyarısında bulundu.

4 VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Son dönemde TBMM’de salgının artması dikkat çekiyor. Daha önce HDP’li 3 vekil ile AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun testi pozitif çıkmıştı. Salgın tedbirleri nedeniyle baro başkanlarının Ankara mitingine izin verilmezken Meclis Adalet Komisyonu’ndaki baro teklifiyle ilgili görüşmeler sabaha kadar sürmüştü.

TANAL’IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın görüşmeler sırasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söylemesi korona endişesi oluşturmuştu. Tanal CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili tarafından korona testi yapılması için Meclis revirine götürüldü. Revirde yapılan test negatif çıkarken, Tanal’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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