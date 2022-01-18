Samanyolu Haber /Politika / Kovid-19'u atlatan Karamollaoğlu'na Sadece bir lider geçmiş olsun dememiş /18 Ocak 2022 07:32

Kovid-19'u atlatan Karamollaoğlu'na Sadece bir lider geçmiş olsun dememiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görmüş olduğu koronavirüs tedavisi sırasında kendisini arayanların yer aldığı bir teşekkür listesi yayımladı.

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Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Karamollaoğlu tedavisi sırasında kendisini arayarak geçmiş olsun diyen siyasi liderlere bir teşekkür mesajı yayınladı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu siyasi parti liderlerine, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve bakanlara geçmiş olsun dilekleri için teşekkür eden Karamollaoğlu, doktorlarına ve hastane personeline de teşekkürlerini iletti.

İlanda TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti içerisinde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür edilmediği dikkat çekti. AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti liderlerine teşekkür edilen ilanda Bahçeli'nin yer almaması, MHP liderinin Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu açmadığı şeklinde değerlendirildi.

4 Ocak'ta hastalığa yakalanan ve 9 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Karamollaoğlu 14 Ocak'ta taburcu edilmişti.


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