Kovid-19'un daha bulaşıcı mutasyonu Britanya ile hiç bağlantısı olmayan bir İtalyan'da saptandı

Britanya'nın İngiltere bölgesinin güneydoğusunda birkaç haftadır koronavirüsün mutasyon geçirmiş ve daha bulaşıcı varyantının yayılması dünya çapında alarm zilleri çaldırırken, bu varyanta İtalya'da Britanya ile teması olmayan bir kişide de rastlanması yeni soru işaretleri doğurdu .





İtalyan basınına göre, Ancona vilayetine bağlı Loreto'da, son günlerde Britanya ile teması olmayan bir kişinin testlerinde İngiltere'de yayılan Kovid-19'un daha bulaşıcı varyantı saptandı.



