Kovulan Rus gazetecinin yeni işi belli oldu

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı farklı ülkelerde olduğu gibi Rusya'da da zaman zaman protesto ediliyor.





Bu kapsamda en çok ses getiren protestolardan birisi ise yayın sırasında "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açan editör Marina Ovsyannikova'nın eylemi olmuştu.







DİE WELT'TE ÇALIŞACAK







Rusya’da televizyon kanalı Kanal 1'de canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova, Alman gazetesi Die Welt tarafından işe alındı. Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında sunucunun arkasına geçerek "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açmıştı.







14 saat gözaltında tutulan gazeteciye 30 bin ruble (280 dolar) para cezası verilmişti.