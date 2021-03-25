Samanyolu Haber /Gündem / Kovulmuş müdürlere özel koltuk! /25 Mart 2021 11:42

Kovulmuş müdürlere özel koltuk!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kaybeden AKP’nin belediyede işsiz kalan bürokratlarını TCDD’nin üst kadrolarına doldurduğunu söyledi. TCDD’deki siyasi kadrolaşma ile de yetinilmediğini belirten Çakırözer, siyasi atamalar için kamuda örneği görülmeyen “hukuksuz makamlar” oluşturulduğunu aktardı.

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Cumhuriyet’in haberine göre Çakırözer, AKP döneminde İBB’de olan ve sonrasında TCDD’ye geçenlerin listesini şöyle sıraladı:

“2021 yılının daha ilk günlerinde siyasi kadrolaşma ve liyakatsiz atama demiryollarında bir kez daha yüzünü gösterdi. AKP döneminde İBB’de görev yapan 15 ismin TCDD’ye atamaları yapılarak demiryolları AKP’lilerin arka bahçesi haline getirildi. TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akbaş, Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz, Modernizasyon Dairesi Başkanı Hasan Pezük, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Abdullah Önder Türkoğlu, Bilgi Teknolojileri Daire Bşk. Yrd. Şahabettin Çağlar, 1. Hukuk Müşaviri Av. Ercan Atasever, 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, TÜRASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi İrfan İpşir, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Enver Mamur, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Murat Baştor İBB’den sonra TCDD ve bağlı kurumlarına yönetici olarak atandı.”

‘BİRİMLERİ OLMAYAN DAİRE BAŞKANLIKLARI’

Çakırözer, bu atamalarla yetinmeyen AKP’nin, TCDD’de daire başkanlığı kadrosu ihdas edilmeden yönetim kurulu kararı ile “Eğitim Dairesi Başkanlığı” kurduğuna dikkat çekti. Yönetim kurulu kararıyla hukuksuzca kurulan daire başkanlığının birimlerinin oluşturulmadığını belirten Çakırözer, bu başkanlığın, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı içinde faaliyet yürüttüğünü söyledi. Daire Başkanlığı’na ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcılarından Hüseyin Arslan görevlendirildi.

Çakırözer, Pamukova ve Çorlu başta olmak üzere birçok yerde yaşanan tren kazalarını anımsatarak, “Bu kötü yönetim hepimizi kaygılandırıyor. Bu atamalar böyle giderse bu kazaların da sonu gelmez” dedi.

‘TCDD, AKP’NİN ÇİFTLİĞİ HALİNE GELDİ’

TCDD’nin AKP’nin “çiftliği” haline geldiğini belirten Çakırözer, “Bu yapılanların kamu hukukunda örneği yok. Tüm bu liyakatsiz, hukuksuz atamalar koskoca TCDD kurumunu bitirmektedir” dedi.
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