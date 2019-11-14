Samanyolu Haber /Dünya / Köylü kadın öyle bir cevap verdi ki! /14 Kasım 2019 13:46

Köylü kadın öyle bir cevap verdi ki!

İngiltere'nin kuzeyinde sel felaketinde 500'den fazla evi su basmıştı. İncelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine giden Başbakan Boris Johnson'a köylüler tepki gösterdi.

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selle mücadele çalışmalarına katılan askerlerle konuşmak üzere Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyüne gitti.

Başbakanı gören bir köylü, "Geç kaldınız." derken, diğerleri de "Burada ne işiniz var? Neredeydiniz?" soruları ile Johnson'a çıkıştı.

"SİZİNLE KONUŞMAKTAN MUTLU DEĞİLİM"

Selden zarar gören ve el arabasıyla çalışma yapan bir kadın, Johnson ile görüşmeyi reddederek, "Sizinle konuşmaktan dolayı mutlu değilim. Eğer bir sorun yoksa yaptığım işe devam edeceğim." diyerek Johnson'dan uzaklaştı. 

Johnson o esnada adeta yerinde dondu kaldı.

Başbakan Johnson selden zarar gören köylü kadın tarafından azarlandı.

İngiltere'de aşırı yağışlar sonucu Don Nehri taşmış ülkenin kuzeyinde bazı yerleşim birimleri sular altında kalmıştı. 

Suya kapılan bir kişi ölmüş, 500'den fazla evi su basmış, 1.000'den fazla kişi tahliye edilmişti.

12 Aralık'ta yapılacak seçimlerin öncesinde muhalefet partileri, Johnson ve Muhafazakâr Parti hükümetini, felaket karşısında yeterince çalışmamakla suçluyor.
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