Köylüden 20 bine 'zorla' alıp, 1 milyona sattılar

‘SUYA İHTİYAÇ VAR’





‘ÇOK PARA KAZANACAĞIZ’





Acele kamulaştırma adı altında hayata geçirilen uygulamalar tartışma yaratıyor ve Türkiye’nin tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. Bu kararlardan biri de Bandırma’da yapılacak organize sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili alındı. Bölgeye metal ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak. Söz konusu yapıyı Marmara OSB isimli oluşum inşa ediyor.Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Çay, Beykoz Kızılay Şube Başkanlığı yaptığı dönemde birinci derece sit alanı kapsamında olan bölgeye kaçak kafe yaptırmasıyla gündeme geldi. Ziraat mühendisi olan ve bölgede çiftçilik yapan Serdar Güngör, söz konusu projeye dair yürütmeyi durdurma davası açtı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Güngör, “Buranın yeni Dilovası olmasını istiyorlar ancak orası iyi bir örnek bile değil. Çay, bu örneği övünerek söylüyor, sonra da çevre örgütleri buna destek veriyor. Dilovası ‘kanser yuvası’ diyebileceğimiz bir yer. Eğer burası da öyle olursa kanser vakaları katlanarak artar” ifadelerini kullandı.Bölgenin su kıtlığı çektiğini vurgulayan Güngör, “Metal OSB çok suya ihtiyaç duyan bir tesis. Bu bölgede su kıtlığı var, yollarda çeşme bile yok. Bandırma içme suyunu Gönen Barajı’ndan kullanıyor. O barajdan Gönen Ovası sulanıyor, insanlar içme suyunu karşılıyor. Eğer OSB’ye buradan su alınırsa çok büyük bir rekabet doğacaktır” dedi.Güngör, söz konusu proje için çiftçilerin hasadının dahi beklenmediğini belirtti. Güngör, bir yurttaşın, “Temmuz ayını bekleyin hasadımızı yapalım” isteğine yetkililerin, “Hasattan ne kadar kazanacaksın sanki? OSB yaptıktan sonra çok para kazanacağız, paranı veririz” diye yanıt verdiğini iddia etti. Güngör, yurttaşların gördüğü zararıysa şu ifadelerle özetledi: “Kuzenim sanayici. Bölgenin merkezindeki 87 dönüm arazisini 40 bin TL’ye sattı. ‘Bana OSB’den yer verin’ dediğinde ise ‘5 dönüm araziyi 1 milyon TL’den satarız’ demişler.”