‘Koyu sağcıyım’ dedi ve ekledi: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

“Gencecik kızlar yerlerden mal (sebze-meyve) topluyor. Halimiz bu mu bizim. Böyle birşey yok. Dinin içinde imansızlıktır bu.” diyen pazarcıya, Cumhurbaşkanı’nın gıda fiyatlarının düşürülmesi talimatı verdiği hatırlatılıyor.

“Sizce gıda fiyatları düşer mi?” sorusu üzerine pazarcı vatandaş şunları söylüyor: “Düşmez. Kendi maaşlarını düşürsünler, ondan onra görelim. 50 milyar (Cumhurbaşkanı’nın maaşı 88 bin TL) alacak oturacak, ben burada 50 lira, 100 lira alıp evime gideceğim. Bak bu soğukta titriyoruz, 100 lira alacağız diye. Böyle birşey yok. Müslümanlık içinde imansızlığı yaşamak bu. Seçimler, 2023 zor. Ben de koyu sağcıyım ama solcu gibi konuşuyorum yanlış anlama.”





YAHUDİYE DE ERMENİYE DE OY VERİRİM

“Oy veriyor muydunuz” sorusuna ise şöyle cevap veriyor esnaf: “Ben oy veriyordum, ellerim kırılsın. Nerden verdim ya, nerden verdim. Şimdi kim gelirse gelsin ona vereceğim. Benim karnım aç ama başkasını doyuracağım. Solcuya da oy veririm, HDP’ye de veririm fark etmez. Ermeniye de veririm, Yahudiye de oy veririm. Yeter ki vatan için çalışsın. Bak Yahudiler, Ermeniler bu memlekete vergi ödüyor. Biz onlar kadar olamıyoruz kızım.”







