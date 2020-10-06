Samanyolu Haber /Ekonomi / "Köyümüze geri dönelim" furyası /06 Ekim 2020 12:45

"Köyümüze geri dönelim" furyası

Yaz mevsiminin üç ayında 89 milyar liralık arsa satıldı. Aras fiyatı 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 35 yükseldi.

SHABER3.COM

Türkiye'de geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında 46 milyar liralık arsa satışı yapılırken, bu yıl aynı dönemde satışlar 89 milyar TL’ye ulaştı. 

Satışların en yükseği 15,3 milyar TL ile İstanbul’da oldu. İstanbul’u 7,5 milyar TL ile Ankara, 5,6 milyar TL ile İzmir takip etti. Bazı illerde talep 2 ila 3 kata çıkarken, arsa fiyatları da yüzde 35 oranında attı.

Gaboras verilerine göre arsa talebi sadece nüfus yoğunluğu olan illerde yaşanmadı. Bu yıl artış kıyı şehirlerinde ve kırsal bölgelerde de kendini hissettirdi.

10 DÖNÜM ALTI TARLALARA TALEP ARTTI

İnsanların evde kaldıkça tabiata dönüş ve gıda tüketimin artmasının küçük yatırımcıları dahi arsa alımına yönlendirdiğini söyleyen Tapu.com Genel Müdürü Emre Erşahin, “Koronavirüs sebebiyle özellikle İç Anadolu’da tarlaya olan talep arttı. Hatta özellikle tarıma uygun 10 dönüm altı tarlaların talebinin arttığını söyleyebiliriz.” dedi.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 seviyesinde artış gösterdi.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, Dünya gazetesine verdiği mülakatta arsa metrekare satış fiyatının 548 TL’ye; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatının ise 45 TL’ye çıktığını ifade etti. 

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