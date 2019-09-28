Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü Alp Ertürk'ün yapımcılığını üstlendiği Nuh Tepesi filmi aldı.





En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filmiyle Funda Eryiğit'in oldu.





ZUHAL OLCAY İLE ZÜLFÜ LİVANELİ ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ





Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.





Sunuculuğunu Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın yaptığı gecede Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri'ne müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist ve besteci Zülfü Livaneli layık görüldü.





Sanatçı Zülfü Livaneli'ne (solda) ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.





Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.





Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.







ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜL KAZANANLAR:





En İyi Film Ödülü: Alp Ertürk (Nuh Tepesi)





En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)





Yılmaz Güney Ödülü: Pelin Esmer ile Dilde Mahalli (Kraliçe Lear)





En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)





Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)





Adana İzleyici Ödülü: Nihat Durak (Kapı)





En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)





En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)





En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)





En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)





Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)





Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)





'Cengiz Sezici' Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)





Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beren Soysal (Kronoloji)





Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)





SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Pelin Esmer ile Dilde Mahalli (Kraliçe Lear)





Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)





Bahçeşehir Koleji Özel Ödülü: Nihat Durak (Kapı)