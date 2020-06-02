Samanyolu Haber /Gündem / 'Kozinoğlu'nun ölüm emrini Perinçek verdi' diyen Ergenekon sanığı tutuklandı /02 Haziran 2020 10:06

'Kozinoğlu'nun ölüm emrini Perinçek verdi' diyen Ergenekon sanığı tutuklandı

Ergenekon sanıklarından Semih Tufan Gülaltay, "Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm emrini Perinçek verdi. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur zehirledi. Zehri Kahramanmaraşlı gardiyan koğuşa soktu." dedikten sonra sessiz sedasız tutuklandı

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanıklarından olan Semih Tufan Gülaltay 17 Mayıs’ta Youtube kanalında yayımladığı bir videoda, cezaevinde ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm emrini Doğu Perinçek’in verdiğini iddia etti. Gülaltay 30 Mayıs’ta yayımladığı başka bir videoda ise AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin serveti hakkında konuştu.

Bu iki açıklamanın ardından gözaltına alınan Gülaltay’ın jet hızıyla tutuklandığı belirtildi.
 
17 Mayıs’ta Gülaltay’ın ismini olduğu YouTube kanalında yayımlanan videoda Gülaltay, “Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur’un bulunduğu koğuşta öldü, orada zehirlendi. Hiç kimse Hasan Atilla Uğur’u sorgulamadı. Neler döndü, sen bu adama neler yazdırdın da Doğu Perinçek’e verdin. Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi. 1.95 boyundaki bu komando nasıl birden bire kalp krizinden öldü. Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri Cezaevi’nin içine. Biz bunların hepsini biliyoruz.” dedi.

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