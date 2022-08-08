Samanyolu Haber /Gündem / KPSS’de yeni tarih belli oldu /08 Ağustos 2022 16:50

KPSS’de yeni tarih belli oldu

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

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31 Temmuz’da yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edilmişti.

Yeni sınav tarihi ile ilgili ÖSYM’den yapılan açıklamada, “ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.
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