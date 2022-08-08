KPSS’de yeni tarih belli oldu

31 Temmuz’da yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edilmişti.







Yeni sınav tarihi ile ilgili ÖSYM’den yapılan açıklamada, “ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.