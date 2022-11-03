Samanyolu Haber /Gündem / KPSS ön lisans sonuçları açıklandı /03 Kasım 2022 10:35

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

9 Ekim 2022'de yapılan KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları bugün açıklandı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler:

"Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez."
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