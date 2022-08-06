Samanyolu Haber /Gündem / KPSS skandalında çifte soruşturma /06 Ağustos 2022 11:12

KPSS skandalında çifte soruşturma

KPSS’deki sızıntı iddiaları üzerine iki koldan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İptal edilen KPSS sınavı hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Hüriyet'in haberine göre, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma için iki ayrı dosya açıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik şikâyetler için ayrı bir dosya açtı. Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın ise Müracaat ve Suçüstü Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında, hem ÖSYM çalışanları hem de Yediiklim Yayınevi çalışanlarının e-postaları, HTS kayıtları ve para hareketlerinin incelendiği belirtildi. Elde edilecek deliller doğrultusunda, soruşturmanın hangi büro tarafından yürütüleceği netlik kazanacak. Öte yandan ÖSYM, Sınav iptalinin ardından yeni KPSS takviminin 17 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

Savcılık, DDK ile ÖSYM’nin ve bilirkişilerin yaptığı incelemenin ardından hazırlayacakları raporu bekliyor. Soruşturmanın bundan sonraki seyrinin ise gelecek raporlar doğrultusunda yürüyeceği belirtildi. Savcılığa sunulacak raporlar doğrultusunda şüpheliler tespit edilecek. Bu arada ÖSYM’nin, Emniyetin kendileriyle paylaştığı Yediiklim Yayınevi’nde KPSS’ye hazırlanan ve son sınava giren öğrencilerin soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını karşılaştırma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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