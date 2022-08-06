KPSS skandalında yeni iddia: 3 bin kişiye tüm sorular verildi

Gazeteci Mustafa Balbay, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS’deki bazı soruların sızdırılması skandalının ardından başlatılan soruşturmayı köşesine taşıdı.







“Paralel sınavlar: Buzdağının ucu!” başlıklı yazısında, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle iptal edilen KPSS sınavı hakkında yürütülen soruşturmayı değerlendiren Balbay, Ankara’da konuşulan iki iddiayı açıkladı. Binlerce insanın büyük umutlarla girdiği KPSS’de 20 sorunun Yediiklim Yayınevi’nin hazırladığı testlerle aynı olmasını konunun şu aşamada görünen yüzü olarak değerlendiren Balbay, “1- Paralel soruların yanı sıra üç bin kadar kişiye ayrıca tüm sorular verildi. 2- Benzer durum yakın geçmişteki öteki sınavlarda da yaşandı.” dedi.





“YEDİİKLİM YAYINEVİNİN İKTİDAR SENDİKASIYLA ORTAK PROJELER YAPTI”

Soruşturmanın merkezindeki yayınevini de değerlendiren Balbay, “Yediiklim Yayınevi’nin büyüme hızını ayrıca alkışlamak gerekir. ÖSYM’den ihale almak, iktidar sendikası Eğitim-Bir-Sen’le ortak projeler yapmaya kadar her alanda her iklimde yeşermişler.” diye yazdı.





“SINAVDA TAM YAPANLAR AÇIKLANMALI”

Milyonlarca gencin mağduriyetinin giderilmesinin AKP iktidarının görevi olduğunu söyleyen Balbay, “1- İptal edilen sınavın sonuçları alınıp tam bilenler çıkarılmalı. 2- İkinci sınavda bu kişilerin hangi başarıyı gösterdiği birincisi ile karşılaştırılmalı. 3- Elbette cadı avı türü bir şey önermiyoruz ama bunlar yapılırsa olayın ardında gerçekten kimlerin ya da hangi maharetli örgütlenmelerin olduğu anlaşılır.” ifadelerini kullandı.





“KPSS’DEN DÜŞÜK ALAN AKP’LİLER MÜLAKATTA GEÇİYOR”

Mülakat sistemini de eleştiren Balbay, “Sistem zaten mülakatta kilitleniyor. İktidarın tam yandaşı olanlar KPSS’si düşük bile olsa mülakatta işi bitiriyor. Buna karşın KPSS’de ayrıca hile yapmak başka bir örgütlenmenin sonucu mu? İktidar içinde kaç iktidar var?” diye sordu.