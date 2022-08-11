Samanyolu Haber /Gündem / KPSS soruşturmasında ilginç gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek /11 Ağustos 2022 16:15

KPSS soruşturmasında ilginç gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek

KPSS’de bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin deneme sorularıyla aynı çıkması üzerine sınavın iptal edilmesinin yankıları sürerken KPSS skandalının ardından başlatılan soruşturma diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulunurken yüzbinlerce soru mercek altına alındı.

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DİKKATLER 3 SORUYA ÇEVRİLDİ

NTV’de yer alan habere göre, DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi. Yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

SORU HAVUZUNDAKİ SORULAR SİLİNECEK

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS’DE İLK SINAV 18 EYLÜL’DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın yeni takvimini açıkladı. Maraton 18 Eylül’de yeniden başlayacak.  Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül’de yapılacak. Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim’de yapılacak.
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