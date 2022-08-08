Samanyolu Haber /Gündem / KPSS soruşturmasında yeni gelişme /08 Ağustos 2022 10:52

KPSS soruşturmasında yeni gelişme

KPSS soruşturmasında ertelenen sınavların soru kitapçıkları ve sınavlara soru hazırlayan hocalar da incelenecek.

SHABER3.COM

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor. Skandalın patlak vermesinin ardından Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM, YÖK, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı ayrı inceleme başlatmıştı.


Sınavda ortaya çıkan şaibenin ardından dün ve önceki gün (6-7 Ağustos) yapılacak oturumlar da ertelenmişti.

ERTELENEN SINAVLAR VE HOCALAR DA İNCELENECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ertelenen sınavlar da inceleme altına alındı. Sınav kitapçıklarının hazır olduğu, bunlarda da çıkmış sorular olup olmadığına bakılacak. Sınavlara soru hazırlayan hocalar da incelenecek.

KPSS’nin iptaline yol açan ‘benzer’ soruları soru havuzuna sokan hocaların o soruları nasıl yazdığı da değerlendiriliyor. Soruları hazırlayan hocaların soru hazırlama kampına girerken üzerinde hiçbir şey getirmelerine müsaade edilmiyor. Hocaların soruları aklında tutarak bilgisayar ortamına aktarmış olabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki sınavlar için de tedbirler alınmaya başlanacak. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların soru havuzu yeniden düzenlenecek.

ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütülüyor.
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