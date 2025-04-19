Samanyolu Haber /Gündem / KPSS'de zirve, atamada hüsran! Türkiye 78.’si olan öğretmen açıkta kaldı /19 Nisan 2025 21:24

KPSS'de zirve, atamada hüsran! Türkiye 78.’si olan öğretmen açıkta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı açıklandı. Bazı branşlarda kontenjanların sınırlı tutulması, KPSS'de yüksek puan alan adayları hayal kırıklığına uğrattı.?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını duyurdu. En fazla atama yapılacak branşlar sırasıyla 2.175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. ?

Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere gibi bazı branşlarda kontenjanların sınırlı tutulması, KPSS'de yüksek puan alan adayları hayal kırıklığına uğrattı. Örneğin, KPSS'de Türkiye 78'incisi olan Ayşenur Akcan, kendi alanında sınava giren yaklaşık 35 bin kişi arasında 87.7 puan almasına rağmen, branşına ayrılan sadece 29 kişilik kontenjan nedeniyle atanamayacağını öğrendi.

78. OLDU AMA 29 KİŞİ ATANACAK

Sosyal medya üzerinden yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Akcan, “Öğrendiğimde sevinçten ağlamıştım şimdi üzüntüden ağlıyorum. 35 bin kişi içinde 78. oldum ama atanamıyorum. 81 il, binlerce lise ama sadece 29 tane Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni mi eksik? Yazık!” sözleriyle binlerce öğretmen adayının sesi oldu.?

BRANŞ ADALETSİZLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu durum, sosyal medyada kontenjan dağılımının adaletine yönelik eleştirileri ve ek atama taleplerini yeniden gündeme getirdi.
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