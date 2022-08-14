KPSS'den sonra 'Polis Amirleri' sınavı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların bir yayın evinin deneme testlerinde yer aldığının ortaya çıkması sonrasında gözler diğer sınav türlerine çevrilmişti.



Bu kez de benzer iddialar üzerinde Emniyet'ten Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili bir açıklama geldiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı öne sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı öne sürüldü.

EGM: BİRBİRİ İLE AYNI DEĞİL





Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan "Kariyer Hocam" adlı yayın, "Misyon Koruma Deneme" kitapçığındaki soruların, 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurmuştu. Yayına göre sınavdaki soruların 32’sinden 18'i birebir aynı, 14'ü de benzer çıktı.EGM’den konuya ilişkin yapılan açıklamada PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımına yönelik bir sınav olmadığı savunuldu.Açıklamada “Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır” denildi.