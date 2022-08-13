KPSS'nin ardından, şimdi de yeni skandal polislik sınavı mı?

"NEYE NİYET NEYE KISMET"





Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki soruların 26 Haziran’daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurdu.Yayına göre sınavdaki soruların 32’sinden 18'i aynı, 14'ü de benzer çıktı.Hatırlanacağı üzere Kamu Personel Seçme Sınavı'nda da (KPSS9 Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun sınavda aynen sorulduğu iddia edilmişti.Skandalın ortaya çıkması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alınmasına yol açan skandalın ardından KPSS de iptal edilmişti.Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavı, 26 Haziran 2022 pazar günü tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde düzenlenmişti.Kariyer Hocam’ın YouTube hesabından sınavdan bir gün sonra yayınlanan videoda, soruları anlatan kişi, şu ifadeleri kullanıyor:“Hani ‘Neye niyet neye kısmet’ derler ya; bizim mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz aylarca emek ettiğimiz bu Polis Misyon Koruma kitabımızda dünkü PAEM 7 sınavında tam 18 soru geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Detaylı incelediğimizde de 14 sorunun da benzer şekilde geldiğini; toplamda 32 soruya bu kitapta dikkat çektiğimizi öğrenmiş bulunmaktayız.”