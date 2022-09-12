Samanyolu Haber /Gündem / Kral 3. Charles Parlamento'da taziyeleri kabul etti /12 Eylül 2022 13:25

Kral 3. Charles Parlamento'da taziyeleri kabul etti

Kral 3. Charles yeni hükümdar olarak bugün Parlamento'ya ilk ziyaretini gerçekleştirerek Avam ve Lordlar Kamarası'nın taziyelerini kabul etti. Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü Londra'daki Westminster Kilisesi'nde yapılacak.

SHABER3.COM

Kral 3. Charles hükümdar olarak Parlamento'ya ilk ziyaretini yaptı ve Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası temsilcilerinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne dair taziyelerini kabul etti.

Kral Charles da bir konuşma yaptı ve taziyeler için teşekkür etti; "Parlamento demokrasimizin canlı aygıtı" ifadesini kullandı.

Kraliçe'nin tabutu Çarşamba gününden itibaren Londra'da ziyaretlere açılacak

Kraliçe 3. Elizabeth'in tabutu Çarşamba gününden itibaren Londra'da Westminster Hall'da katafalka konulacak ve halkın saygı duruşuna açılacak.

Yetkililer binlerce kişinin ziyareti beklendiği için uzun kuyruklar ve bekleme süresi konusunda uyarıda bulundu.

Katafalk önünden geçmek isteyenlere havaalanlarındaki gibi sınırlama ve güvenlik önlemleri uygulanacak.

Ziyaretler Çarşamba günü 17.00'den başlayarak cenaze töreninin yapılacağı Pazartesi günü 06.30'a kadar ve günün 24 saati boyunca devam edecek.

Resmi devlet töreni düzenlenerek katafalka konulan son Kraliyet Ailesi üyesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi olmuştu. Ana Kraliçe Elizabeth 2002'de 101 yaşında ölmüştü.

Ziyaretler ve cenaze töreni sürecinde Londra merkezinde toplu taşımada sorunlar olabileceği uyarısı yapılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kral 3. Charles Parlamento'da taziyeleri kabul etti Sonraki Haber >>

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:16