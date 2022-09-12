Kral 3. Charles Parlamento'da taziyeleri kabul etti

Kral 3. Charles hükümdar olarak Parlamento'ya ilk ziyaretini yaptı ve Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası temsilcilerinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne dair taziyelerini kabul etti.





Kral Charles da bir konuşma yaptı ve taziyeler için teşekkür etti; "Parlamento demokrasimizin canlı aygıtı" ifadesini kullandı.



