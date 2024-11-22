Kral Charles'in taç giyme töreninin maliyeti dudak uçuklattı: 10.826.010.000.00 TL

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık tahtına geçen oğlu Kral III. Charles, 6 Mayıs 2023'te resmi olarak tacını giydi. Charles'ın taç giyme törenini Birleşik Krallık'ta 20 milyon kişi televizyon başında izlerken, görkemli törenin maliyeti bir kez daha gündem oldu.





Birleşik Krallık'ta bir grup entelektüel tarafından 1983’te temelleri atılan "Republic" isimli monarşi karşıtı grup, Kral Charles’ın taç giyme törenine harcanan paraya tepki gösterdi. Şirketleşen grubun CEO’su Graham Smith, “Harcanan toplam miktarın 72 milyon sterlin olduğu öğrenildi" dedi.





'GERÇEK MALİYET 250 MİLYON STERLİNE KADAR ÇIKIYOR'

Habertürk'te yer alan habere göre Smith, taç giyme töreni için Savunma Bakanlığı’nın, kolluk kuvvetlerin, itfaiye birimlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı harcamalar dikkate alındığında gerçek maliyetin 100 ile 250 milyon sterlin arasında olduğunu söylüyor.





Smith, bu ekonomik yükün Birleşik Krallık vatandaşlarına bindirildiğini belirterek, “Vergi mükellefleri hiçbir zorunluluğu olmayan böylesi bir etkinlik için milyonlarca sterlin harcamak zorunda değil, kaldı ki kraliyet ailesinin normal şartlarda da yıllık maliyeti 500 milyon sterlini buluyor” dedi.