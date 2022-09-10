Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles'tan anayasaya bağlılık sözü /10 Eylül 2022 09:50

Kral Charles'tan anayasaya bağlılık sözü

İngiltere Kralı III. Charles ilk kez halka seslendi. Charles anayasal prensiplere bağlılık sözü verdi.

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DW'nin haberine göre, İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in dün vefat etmesinin ardından bugün yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında İngiliz halkına, "Bugün sizlere derin üzüntü duygularımla sesleniyorum" diye hitap etti.

"Majesteleri Kraliçe - benim sevgili annem - hayatı boyunca bana ve tüm aileme ilham kaynağı ve örnek oldu. Sevgisi, şefkati, yol göstericiliği, anlayışı ve örnek olması nedeniyle bir ailenin bir anneye duyubileceği en büyük gönül borcuyla ona minnettarız" diyen Kral III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in "iyi bir hayat yaşadığını" söyledi.


Kral olarak ilk kez konuşan Charles "Yaşam boyu hizmet sözümü bugün hepinize yineliyorum" dedi.

Konuşmasında Charles, anayasal prensiplere bağlı kalacağı sözünü vererek "Kraliçe'nin kendisinin de göstermiş olduğu sadık bağlılık gibi ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan zamanımda, ulusumuzun kalbinde yer alan anayasal prensiplere bağlı olacağım sözünü veriyorum" dedi.

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Kral III. Charles konuşmasında "Birleşik Krallık'ın neresinde yaşıyor olursanız olun veya dünyanın başka bölgelerinde, geçmişiniz ve inançlarınız ne olursa olsun, tıpkı tüm hayatım boyunca olduğu gibi, size sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etme gayreti içinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Kral, oğlu Prens William'ın da artık Galler Prensi unvanını taşıyacağını kaydetti.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık'ta ulusal yas  ilan edildi. İngiliz hükümeti tarafından Cuma günü yapılan açıklamayla ülkede ulusal yas resmen başladı. Yas, Kraliçe II. Elizabeth'in devlet töreni ile gömüleceği günün akşamına kadar sürecek. Ülkede ulusal yas ile beraber hayat da durdu, kiliselerin çanları Cuma günü Kraliçe için çaldı.
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