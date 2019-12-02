Samanyolu Haber /Gündem / Kral dairesi mi, hastane odası mı? /02 Aralık 2019 01:16

Kral dairesi mi, hastane odası mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) devletin imkânlarını kendisine yakın işadamı, vakıf, dernek ve cemaatlere peşkeş çekmeye devam ediyor. Son görüntüler ismi Sağlık Bakanlığı ile birlikte zikredilen Menzil cemaatinin başındaki ismin kaldığı hastaneden.

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Sağlık Bakanlığı’nda etkili olduğu iddia edilen Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki El-Hüseyni'nin, hastane odasında çekilen bir fotoğrafı "lüks ve israfın bu kadarına pes!" dedirtti. 

El-Hüseyni'nin tedavi gördüğü odada tavan ve duvarları altın rengi varaklı süslemeler, yerde lüks iki  halı dikkati çekiyor. 

Özel olarak tanzim edilen odada duvarlar boydan boya duvar kâğıdı ile kaplı.

Menzil cemaatine ait Emsey Hastanesi  İstanbul Pendik’te hizmete girmişti.

Hüseyni’nin hastaneyi temmuz ayında ziyaret etmişti. 

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Eski Sağlık Bakanlığı müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in eşinin bebekleri için Ihlamur Kasrı'nda 200 bin lira harcayarak mevlit okutması sosyal medyada infiale sebep olmuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın isimlerin şatafatlı hayatlarını birbirleri ile yarışırcasına sosyal medya paylaşması ile ortaya çıkan görüntüler, "Müslümanlar varlıkla imtihanı kaybetti." yorumlarına sebep olmuştu.

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