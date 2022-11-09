Kral III. Charles’a yumurtalı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

İngiliz medyasının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede, kimliği açıklanmayan saldırganın Kral III. Charles’a ve eşine yumurta fırlattığı duyuruldu.

















Saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği düşünülen adamın yumurtalı saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi, ismi açıklanmayan saldırganın, “Bu ülke köleliğin kanları üzerine inşa edildi” diye bağırdığı da belirtildi.









İngiliz medyası saldırganın hedefi tutturamadığını ve yumurtanın yola düştüğünü de aktardı. Görgü tanıkları saldırganın bağırarak slogan atmaya devam ettiğini de duyurdu. Kalabalığın içerisindeki bazı kişiler ise protestocuya tepki gösterdi.









Bazı İngilizler, “Tanrı Kral’ı korusun”, “Sana yazıklar olsun” diye bağırarak Kral III. Charles’a destek çıktı.





Prens Andrew abisi Kral III. Charles'ı da ikna edemedi



