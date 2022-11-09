Samanyolu Haber /Gündem / Kral III. Charles’a yumurtalı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı /09 Kasım 2022 16:09

Kral III. Charles’a yumurtalı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Kısa bir süre önce tahta oturan Kral III. Charles ve eşi Camilla'ya York'ta yumurtalı saldırı düzenlendi.

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İngiltere Kralı III. Charles ve Eşi Kraliçe Camilla, İngiltere’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ziyarette bir adamın saldırısına uğradı

İngiliz medyasının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede, kimliği açıklanmayan saldırganın Kral III. Charles’a ve eşine yumurta fırlattığı duyuruldu.




Saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği düşünülen adamın yumurtalı saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi, ismi açıklanmayan saldırganın, “Bu ülke köleliğin kanları üzerine inşa edildi” diye bağırdığı da belirtildi.


İngiliz medyası saldırganın hedefi tutturamadığını ve yumurtanın yola düştüğünü de aktardı. Görgü tanıkları saldırganın bağırarak slogan atmaya devam ettiğini de duyurdu. Kalabalığın içerisindeki bazı kişiler ise protestocuya tepki gösterdi.


Bazı İngilizler, “Tanrı Kral’ı korusun”, “Sana yazıklar olsun” diye bağırarak Kral III. Charles’a destek çıktı.

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