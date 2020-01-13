Samanyolu Haber /Spor / Kral Kupası Real Madrid'in oldu /13 Ocak 2020 20:11

Kral Kupası Real Madrid'in oldu

İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid'i penaltılarla mağlup eden Real Madrid, kupanın sahibi oldu.İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan'da King Abdullah Sports City'de karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz geçen karşılaşmanın uzatma dakikaları ise büyük bir gerilime ve heyecana sahne oldu.

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115. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Morata'yı Federico Valverde düşürdü. Bu pozisyonun ardından Valverde kırmızı kartla oyun dışı kalırken saha bir anda karıştı. Real Madrid'de Dani Carvajal, Atletico Madrid'de de Correa ve Savic sarı kart gördü. Uzatma dakikaları da golsüz geçilince maçta seri penaltı atışlarına geçildi. 

Real Madrid kullandığı tüm atışları gole çevirirken Atletico Madrid'de Saul ve Thomas penaltıyı değerlendiremedi. Seri penaltı atışlarını 4-1 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'yı kaldıran ekip oldu.  Real Madrid'in başında teknik direktör olarak dokuzuncu finaline çıkan Zidane, bu finallerin tamamını kazandı.
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