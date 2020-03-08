Samanyolu Haber /Dünya / "Kral Selman öldü" iddiası /08 Mart 2020 02:14

"Kral Selman öldü" iddiası

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın öldüğü iddia edildi. Sosyal medyadaki iddialara dair Suudi Arabistan şu ana kadar herhangi bir beyanatta bulunmadı.

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Sosyal medyada son dakika olarak gelen haberlerde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un hayatını kaybettiği iddia edildi. 

Kısa sürede Kral Selman'ın öldüğüne dair binlerce Tweet atılırken henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. 

85 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud koltuğu oğlu Prens Muhammed bin Selman'a devretmişti. 

ALTYAZI DAHA SONRA KALDIRILDI

Bahreyn televizyonunun "Kral Selman öldü" diye son dakika haberini altyazı olarak geçtiği, iki dakika sonra ise bu yazıyı kaldırdığı bildirildi. 

Suudi Arabistan'ın tüm sınır kapılarını kapattığı da gelen bilgiler arasında.

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