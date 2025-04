Kral, yeşil sahalara sporvizyon’la döndü!

Programda, haftanın öne çıkan maçları, takımların şampiyonluk yarışındaki kritik adımları ve futbolun perde arkasındaki dinamikler masaya yatırılıyor. Yabancı hakem talepleri, yerli hakemlerle alınan galibiyetler gibi tartışmalı başlıklar Sporvizyon masasında derinlemesine analiz ediliyor.



Sporvizyon’da sadece maç sonuçları değil, Türk futbolunun geleceği de konuşuluyor. Hakan Şükür, Prof. Karakaş ve iki değerli yorumcu, farklı bakış açıları, cesur analizler ve tarafsız yorumlarıyla dikkat çekiyor. Sporvizyon, futbolseverlerin yeni vazgeçilmezi olmaya aday. Her Salı akşamı ekrana gelen Sporvizyon, sporseverleri futbolla buluşturuyor.



Sporvizyon Yorumcuları Ne Dedi?



Selim Sırrı Bayer: "Her zaman yaptığımız gibi, tarafsız sahada doğru pası atacağız."



Necati Kola: "Sporun her rengiyle, değerli konuklarımızla ekranımız capcanlı."



Prof. Eser Karakaş: "MC ekranlarında, tribünden sahaya... Yeni moda tabirle asist yapmaya çalışacağım."



Hakan Şükür: "Spora vizyon katan yorumlarla ben de MC ekranlarında sizlerle olacağım. Futbolun orta sahası ya da hücum hattı fark etmeksizin, genel oyun planlarıyla ilgili hem sizlerden öğrenerek hem de bir şeyler katarak bu platformu renkli hale getirmeye çalışacağız."