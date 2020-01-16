Samanyolu Haber /Dünya / Kral'dan Erdoğan'a 'şantajcı' iması /16 Ocak 2020 11:15

Kral'dan Erdoğan'a 'şantajcı' iması

Suriyeli göçmenler konusunda ülkesinin yalnız bırakıldığını söyleyen Ürdün Kralı 2. Abdullah "Biz göçmenleri Avrupa’ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu sorunu bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, bölgedeki ve ülkesindeki güncel konuları değerlendirdi.

AB-Türkiye Mülteci Anlaşması kapsamında Ürdün'ün Ankara kadar mali yardım almadığını belirten gazeteci, Ürdün Kralı'na 'uluslararası toplum tarafından terk edildiğinizi düşünüyor musunuz' sorusunu sordu. Kral 2. Abdullah bu soruya, "Biz göçmenleri Avrupa’ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu problemi bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Geçen yılın göçmenler için en az yardım aldıkları yıl olduğunu belirten Ürdün Kralı, "Sığınmacılara eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamamız gerekiyor. Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Bazen bu zorlu görev karşısında yalnız bırakıldığımızı hissediyoruz. Göçmenlerle ilgilenerek önemli ölçüde AB'nin üzerindeki baskıyı düşürüyoruz" dedi.

AB Komisyon'un son raporuna göre Ürdün'de 660 bini Suriyeli olmak üzere toplam 757 bin sığınmacı bulunuyor. Raporda, 2011'den bu yana birliğin Ürdün'e 2,1 milyar euro yardımda yapıldığı belirtiliyor.
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