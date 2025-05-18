Kral'dan sitem dolu paylaşım: 'Hakkım varsa haram olsun'

Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Hakan Şükür, “Galatasaray’a değil ama buna sebep olan, çıkarları için sesini çıkaramayan, Ülkeyi bu hale getirin kim varsa ve hakkım varsa haram olsun.” ifadelerini kullandı.





TR724'te yer alan habere göre Hakan Şükür daha sonra kucağında en büyük kızı Zeynep’le kupayla birlikte verdiği fotoğrafın hikayesini YouTube kanalında anlattı. Şükür, “Bana arka planda, ‘bu dönem geçer gider sen yine anılırsın’ diyorlar. Ama her şeyin yeri ve zamanı önemli.” dedi.





Hakan Şükür, Galatasaray’ın paylaşımını alıntıladığı tweet’inde şu ifadeleri kullandı:





“Videolardan ayıran , Ülkenin halini görüp buna hala devam eden, akarken dolduran kim varsa Allah bildiği gibi yapsın.





Galatasaray’a değil ama buna sebep olan, çıkarları için sesini çıkaramayan, Ülkeyi bu hale getirin kim varsa ve hakkım varsa haram olsun. Herkes her şeyi biliyor ama bu rezillik devam ediyor.





UEFA Kupasının 25.yıldönümü.





Kupa ile buluşan şansına inandığım, en genç kupa ile fotoğrafı olan Kızım Zeynep 25 yaşında. Herkes zamana , ben sana bıraktım Rabbim…





Sen, hakkı hakkına verensin.”