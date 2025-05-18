Samanyolu Haber /Gündem / Kral'dan sitem dolu paylaşım: 'Hakkım varsa haram olsun' /18 Mayıs 2025 10:53

Kral'dan sitem dolu paylaşım: 'Hakkım varsa haram olsun'

Galatasaray, 25 sene önce kazandığı UEFA Kupası’yla ilgili 6 dakika 12 saniyelik bir video yayınlandı. Ancak videoda, kupanın mimarlarından olan Galatasaray’ın ve milli takımın efsane golcüsü Hakan Şükür’e yine tek kare bile yer verilmedi.

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Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Hakan Şükür, “Galatasaray’a değil ama buna sebep olan, çıkarları için sesini çıkaramayan, Ülkeyi bu hale getirin kim varsa ve hakkım varsa haram olsun.” ifadelerini kullandı. 

TR724'te yer alan habere göre Hakan Şükür daha sonra kucağında en büyük kızı Zeynep’le kupayla birlikte verdiği fotoğrafın hikayesini YouTube kanalında anlattı. Şükür, “Bana arka planda, ‘bu dönem geçer gider sen yine anılırsın’ diyorlar. Ama her şeyin yeri ve zamanı önemli.” dedi.

Hakan Şükür, Galatasaray’ın paylaşımını alıntıladığı tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

“Videolardan ayıran , Ülkenin halini görüp buna hala devam eden, akarken dolduran kim varsa Allah bildiği gibi yapsın.

Galatasaray’a değil ama buna sebep olan, çıkarları için sesini çıkaramayan, Ülkeyi bu hale getirin kim varsa ve hakkım varsa haram olsun. Herkes her şeyi biliyor ama bu rezillik devam ediyor.

UEFA Kupasının 25.yıldönümü.

Kupa ile buluşan şansına inandığım, en genç kupa ile fotoğrafı olan Kızım Zeynep 25 yaşında. Herkes zamana , ben sana bıraktım Rabbim…

Sen, hakkı hakkına verensin.”
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