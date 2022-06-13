Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci monarkı unvanını aldı

'Güneş Kral' 72 yıl, 100 gün süren hükümdarlığı nedeniyle, tarihte herhangi bir egemen ülkede en uzun süre hüküm süren monark olarak kayıtlara geçti.

Babasının 6 Şubat 1952'de ölümünün ardından 25 yaşında tacı takan 2. Elizabeth, Mayıs 2024'te hâlâ tahtta oturursa, en uzun süreli modern monark unvanını üstlenecek.

Eylül 2015'te, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren Britanya monarkı ve dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren kadın monarkı olan 2. Elizabeth, aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş tahttaki en yaşlı kraliçesi ve Britanya'nın tahttaki en yaşlı monarkı konumunda.

7 yıl önce en uzun süreli Britanya monarkı olmayı "Hiç arzuladığım bir unvan değildi" diye karşılayan 2. Elizabeth, şubatta Kovid geçirmesinden beri sağlık sorunları yaşıyor. Geçen ay 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle parlamento açılışına katılamayan 2. Elizabeth'in yerine büyük oğlu, Veliaht Prens Charles, ilk kez Avam Kamarası yasama yılı açılışını yaptı.





Son dönemde hareketlilik sorunları yaşayan ve daha az resmi görev üstlenen Kraliçe, Platin Yıldönümü etkinliklerinde Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak halkı selamladı. Ancak bir daha ne zaman halk önüne çıkacağına dair program açıklanmadı.