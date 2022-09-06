Kraliçe 2. Elizabeth görevi o isme verdi

Türk kökenleriyle Türkiye'de de ilgi odağı olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından yeni başbakan seçilen Liz Truss'un Kraliçe 2. Elizabeth'ten yönetimi kurma görevini aldığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. Yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe'den yönetimi kurma görevini aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. Yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe'den yönetimi kurma görevini aldı.

TRUSS GÖREVİ ALDI





Johnson, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth'le görüşerek istifasını sundu. Johnson'a, eşi Carrie Johnson da eşlik etti. Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın istifasının Kraliçe tarafından kabul edildiği bildirildi.Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.Kraliçe, Liz Truss'a yönetimi kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.