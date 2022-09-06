Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe 2. Elizabeth görevi o isme verdi /06 Eylül 2022 19:51

Kraliçe 2. Elizabeth görevi o isme verdi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından yeni başbakan seçilen Liz Truss'un Kraliçe 2. Elizabeth'ten yönetimi kurma görevini aldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Türk kökenleriyle Türkiye'de de ilgi odağı olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından yeni başbakan seçilen Liz Truss'un Kraliçe 2. Elizabeth'ten yönetimi kurma görevini aldığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. Yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe'den yönetimi kurma görevini aldı.

Johnson, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth'le görüşerek istifasını sundu. Johnson'a, eşi Carrie Johnson da eşlik etti. Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın istifasının Kraliçe tarafından kabul edildiği bildirildi.

TRUSS GÖREVİ ALDI

Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.

Kraliçe, Liz Truss'a yönetimi kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliçe 2. Elizabeth görevi o isme verdi Sonraki Haber >>

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:12:39