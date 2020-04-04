Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs salgınana dair pazar günü halkına seslenecek

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) binlerce kurban veren ülkesine seslenecek.





Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin koronavirüs salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor.





Tahtaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla seslenmişti.





En genç kurban ailesi olmadan toprağa verildi





Bu arada, ülkede koronavirüse yenik düşen 13 yaşındaki İsmail Muhammed Abdulvahab, toprağa verildi. İsmail'in 2 kardeşinde de koronavirüs belirtileri görüldüğü için annesi ve diğer 4 kardeşi, defin sırasında mezarlıkta bulunamadı. İzole edildiği hastane odasında 31 Mart'ta tek başına ölen çocuğun, ailesi olmadan defnedilmesi üzüntüye yol açtı.





Bir günde 2 hemşire hayatını kaybetti





36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen'in ardından 39 yaşındaki Aimee O'Rouke de hayatını kaybetti.





Ulusal Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Ruth May, ikisi de 3 çocuk annesi olan hemşirelerin ölümüyle ilgili olarak "Ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bizden birileriydiler. Daha fazlasının ölmesinden endişe ediyorum. Lütfen onlar için evde kalın." dedi.





Fuar alanı hastaneye çevrildi





Öte yandan, başkent Londra'daki Excel fuar alanı geçici hastaneye dönüştürülerek kullanıma açıldı.





İlk günlerde solunum cihazıyla donatılmış 500 yataklık kapasite sağlayacak olan hastanede ileriki günlerde toplamda 4 bin yatak olacak.





Birleşik Krallık'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükselmişti.