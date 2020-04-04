Samanyolu Haber /Gündem / Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs salgınana dair pazar günü halkına seslenecek /04 Nisan 2020 12:11

Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs salgınana dair pazar günü halkına seslenecek

68 yıl boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günü yapacağı konuşma önemli görülüyor

SHABER3.COM

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) binlerce kurban veren ülkesine seslenecek. 

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin koronavirüs salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor. 

Tahtaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla seslenmişti. 

En genç kurban ailesi olmadan toprağa verildi

Bu arada, ülkede koronavirüse yenik düşen 13 yaşındaki İsmail Muhammed Abdulvahab, toprağa verildi. İsmail'in 2 kardeşinde de koronavirüs belirtileri görüldüğü için annesi ve diğer 4 kardeşi, defin sırasında mezarlıkta bulunamadı. İzole edildiği hastane odasında 31 Mart'ta tek başına ölen çocuğun, ailesi olmadan defnedilmesi üzüntüye yol açtı. 

Bir günde 2 hemşire hayatını kaybetti

36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen'in ardından 39 yaşındaki Aimee O'Rouke de hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Ruth May, ikisi de 3 çocuk annesi olan hemşirelerin ölümüyle ilgili olarak "Ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bizden birileriydiler. Daha fazlasının ölmesinden endişe ediyorum. Lütfen onlar için evde kalın." dedi.

Fuar alanı hastaneye çevrildi 

Öte yandan, başkent Londra'daki Excel fuar alanı geçici hastaneye dönüştürülerek kullanıma açıldı.

İlk günlerde solunum cihazıyla donatılmış 500 yataklık kapasite sağlayacak olan hastanede ileriki günlerde toplamda 4 bin yatak olacak. 

Birleşik Krallık'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükselmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs salgınana dair pazar... Sonraki Haber >>

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:37