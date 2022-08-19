Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçıvanlık yapıyormuş! /19 Ağustos 2022 18:18

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçıvanlık yapıyormuş!

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Lady Louise Windsor'un işi ve kazandığı para gündem oldu.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve Prens Edward'ın kızı Lady Louise Windsor'un haziran ayından beri bahçecilik işiyle uğraştığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi genç kraliyet üyesinin saati 6.83 sterline (yaklaşık 130 TL) çalıştığını yazdı.

Daily Mail, üniversiteye başlayan kadar Lady Louise Windsor’un asgari ücretle çalışmaya devam edeceğini aktardı. 18 yaşındaki Windsor'un 30 milyon sterlinlik (645 milyon TL) malikanede yaşamasın rağmen asgari ücrete çalışıyor olması dikkat çekti. 

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kişi, “Ekonomik krizin büyük olduğunu biliyordum fakat asla aklımın ucuna Kraliçe’nin torunlarından birini bir bahçecilik merkezinde göreceğimi düşünmezdim” ifadesini kullandı.
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