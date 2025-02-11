Samanyolu Haber /Gündem / 'Kraliçe arı' sahtekarlığı davasında karar verildi /11 Şubat 2025 13:36

'Kraliçe arı' sahtekarlığı davasında karar verildi

İnternetten "kraliçe arı" satışı ilanı vermesi üzerine Adana'dan kendisiyle irtibata geçen kişiyi 540 lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapsin yanı sıra aynı miktarda adli para cezası da verildi.

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Adana'da arıcılıkla uğraşan ve kovan sayısını arttırmak isteyen M.A, 24 Eylül 2018'de internette "kraliçe arı satışı" ilanı gördü.

Satıcı İ.B. ile telefonla irtibata geçen M.A, kendisinden talep edilen 540 lirayı banka hesabı üzerinden bu kişiye gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Buna rağmen "kraliçe arı" kendisine ulaşmayan M.A, kendisiyle irtibatı kesen İ.B'den şikayetçi oldu.

M.A'nın dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine İ.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık İ.B. hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

SANIK, MAHKEMEYE BELGE SUNAMADI

Söz konusu davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, İ.B'nin kendisine gönderilen 540 lirayı Erzurum'un Karayazı ilçesindeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiğine ve sanığın para çekme anını gösterir kayıtların bulunduğuna işaret etti.

"Kraliçe arı"yı M.A'ya gönderdiğine dair evrakları mahkemeye sunacağını belirten ancak dosyaya belge sunamayan İ.B, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 540 lira adli para cezasına çarptırıldı.
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